В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/91892b2c-9e49-11ea-9a27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 362 тыс. Министерство здравоохранения страны заявило, что за сутки были выявлены 15 813 пациентов с инфекцией.

Жертвами COVID-19 стали ещё 653 человека, общее число умерших с коронавирусом достигло 22 666 человек, передаёт CNN. По числу заражённых инфекцией Бразилия находится на втором в мире месте, уступая лишь Соединённым Штатам.

Как писал NEWS.ru, очагами эпидемии в Бразилии называют штаты Амазонас и Пернамбуку, на долю которых приходится более 28 тыс. и 26 тыс. пациентов с коронавирусом.