В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч заражённых коронавирусом

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 362 тыс. Министерство здравоохранения страны заявило, что за сутки были выявлены 15 813 пациентов с инфекцией.
Жертвами COVID-19 стали ещё 653 человека, общее число умерших с коронавирусом достигло 22 666 человек,
Как писал NEWS.ru, очагами эпидемии в Бразилии называют штаты Амазонас и Пернамбуку, на долю которых приходится более 28 тыс. и 26 тыс. пациентов с коронавирусом.
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