Число жертв коронавируса быстро растёт в Бразилии

Самый высокий показатель смертности за период выходных дней, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.
Общее число жертв в этой южноамериканской стране достигло цифры 22 013,
Очагами эпидемии называются штаты Амазонас и Пернамбуку. На их долю приходится более 28,8 тыс. и 26,7 тыс. случаев заражения соответственно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сутки назад число заражений коронавирусной инфекцией в Бразилии составило 20 083. Тогда новый суточный антирекорд вывел южноамериканскую страну на второе место в мире по количеству инфицированных — Бразилия превзошла Россию и расположилась вслед за США.
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