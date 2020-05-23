Число жертв коронавируса быстро растёт в Бразилии

https://static.news.ru/photo/8ea6075c-9d6a-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antonio Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самый высокий показатель смертности за период выходных дней, когда диагностические лаборатории работают менее интенсивно, зафиксирован в Бразилии. Там за сутки зарегистрировали 965 летальных исходов.

Общее число жертв в этой южноамериканской стране достигло цифры 22 013, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что с начала вспышки инфекции в Бразилии выявлены 347 398 граждан, заражённых COVID-19.

Очагами эпидемии называются штаты Амазонас и Пернамбуку. На их долю приходится более 28,8 тыс. и 26,7 тыс. случаев заражения соответственно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сутки назад число заражений коронавирусной инфекцией в Бразилии составило 20 083. Тогда новый суточный антирекорд вывел южноамериканскую страну на второе место в мире по количеству инфицированных — Бразилия превзошла Россию и расположилась вслед за США.