Разведка США впервые предоставит Байдену секретный отчёт

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Первый секретный отчёт демократу Джо Байдену, который победил на выборах в США, будет представлен американской разведкой 30 ноября. Об этом заявила советник переходной команды демократа Джен Псаки.

Она заявила, что старшие советники демократа уже начали получать некоторую секретную информацию от администрации действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, по её словам, штаб Байдена уже работает с аппаратом директора Национальной разведки США и Белым домом над тем, чтобы избранные президент и вице-президент начали получать регулярные отчёты разведслужб.

Мы ожидаем, что первый такой брифинг будет проведён в понедельник (30 ноября. — NEWS.ru), — цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что представители команды демократа провели консультации с представителями 50 комиссий и агентств, действующих при администрации Трампа. В общей сложности были проведены более 30 виртуальных совещаний, в ходе которых налаживалось сотрудничество.

Ранее сообщалось, что «зелёный свет» на официальную передачу власти в стране должно дать Управление общих служб (GSA). Ожидается, что это случится на следующей неделе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения США станет работать с командой Джо Байдена только тогда, когда у того появится официальный мандат на право въехать в Белый дом. В Минздраве намерены ждать решения об итогах президентских выборов от GSA, отметил глава ведомства Алекс Азар.