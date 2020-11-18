В США Минздрав отказался работать с Байденом

https://static.news.ru/photo/2f72c7b2-29ff-11eb-8276-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Министерство здравоохранения США станет работать с командой Джо Байдена только тогда, когда у того появится официальный мандат на право въехать в Белый дом.

В Минздраве намерены ждать решения об итогах президентских выборов от Управления общих служб США (GSA), отметил глава ведомства Алекс Азар. Об этом сообщает телеканал CNN.

Мы очень ясно заявили, что когда GSA установит (кто победил. — NEWS.ru), мы обеспечим полный совместный профессиональный переход и подготовку. Мы следуем руководящим принципам, — отметил чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские СМИ всерьёз задались вопросом, не готовит ли президент Дональд Трамп государственный переворот, чтобы остаться у власти. Подобные страхи появились ещё до выборов и только усилились, когда проигравший голосование Трамп завалил штаты судебными исками с требованием пересчитать голоса.