Экс-разведчик заявил о необходимости выхода Франции из НАТО из-за России

Бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, доктор политических наук Эрик Денесе заявил, что русофобия стала основным способом существования для Запада. В связи с этим Парижу стоит всерьёз задуматься над тем, чтобы покинуть НАТО, заявил он изданию Atlantico. Денесе также обвинил США и Британию в иррациональной ненависти по отношению к России.

На вопрос автора интервью Александра дель Валля о том, вероятно ли принципиальное согласие между НАТО и Россией, или же на данный момент русофобия стала средством существования для западных стран, Денесе выразил согласие с последним утверждением.

Я в него уже верю. Поэтому я и настаиваю, что Франция обязательно должна выйти из НАТО, — подчеркнул он.

Как объяснил эксперт, у американцев и британцев есть иррациональная ненависть по отношению к России, поэтому они видят в ней угрозу для таких стран, как Польша и Прибалтика, а сами при этом за последние 30 лет нарушили практически все взятые на себя по окончании холодной войны обязательства.

А когда Москва реагирует на их повторяющиеся провокации, её действия квалифицируются как агрессия! — возмутился Денесе.

Он также напомнил об обширном докладе RAND, в котором названы «ненасильственные» способы дестабилизации России.

Ранее Денесе высказал мнение, что политика США в отношении России является самоубийственной. При этом Штаты не только сами идут по пути гибели, но и тянут за собой другие страны Запада.