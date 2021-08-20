«Разорвали в клочья»: В Совфеде рассказали о влиянии США на Украину

Хотя США обещали разорвать российскую экономику «в клочья», на самом деле они это сделали с Украиной. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

По словам политика, за 30 лет Украина не сложилась, как государство. Несмотря на потенциал этой страны, сегодня она является «государством-банкротом».

Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности, — заявил Климов.

Он рассказал, что Украина подменяла государственность «играми с националистами и маршами в вышиванках».

Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит, — подчеркнул политик.

Также Климов отметил, что на территории Украины не соблюдаются права человека и не расследуются ранее совершённые преступления. Он напомнил, что закрытие независимых СМИ на Украине вызвало критику даже со стороны европейских стран.

Ранее глава экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин назвал признаки деградации украинской экономики. По его словам, одним из самых низких показателей в стране можно считать покупательную способность населения. За три десятилетия она выросла всего на 89%, в то время как в Польше за аналогичный период этот показатель увеличился более чем на 480%, сообщил экономист.