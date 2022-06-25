«Разочарование и боль»: США получили нежданный эффект от санкций против РФ NYT: США и Европа получили неожиданные последствия от введения антироссийских санкций

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США и их партнёры в Европе, вводя санкции в отношении России, не ожидали, что сами станут испытывать экономическое давление, включая рост цен на энергоносители. Об этом пишет издание The New York Times в материале под названием «Альянс во главе с США сталкивается с разочарованием и болью из-за санкций против России».

В материале, в частности, говорится о том, что США и ЕС испытали резкий рост цен на энергоресурсы после сокращения импорта российской нефти. При этом Москва в условиях санкций только наращивает доходы от продажи нефти и газа.

В статье приводится мнение вице-президента Фонда Карнеги по исследованиям Эндрю Вайса, который говорит, что экономика стран Запада оказалась более уязвима, чем полагали их правительства.

NYT также делает прогноз относительно осенних выборов в США и полагает, что республиканцы «извлекут выгоду» из роста стоимости жизни в стране.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эффект антироссийских санкций непременно проявится в повседневной жизни россиян. Он отметил, что их эффект будет усиливаться со временем, однако подчеркнул, что ему не хотелось бы страданий россиян.