54-летний Нил Паркер смастерил шину для конечности из походных палок и стал ползти к поляне. Мужчина решил, что на открытой местности больше шансов, что его увидят спасатели с вертолёта.

Bushwalker in Queensland crawls for two days with broken leg before being rescued https://t.co/SLQEIJ0tdg