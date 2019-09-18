https://static.news.ru/photo/52074118-d9e2-11e9-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Neil Parker/Facebook

Житель австралийского штата Квинсленд упал с высоты шести метров на водопаде и сломал ногу и запястье. Он не сказал родным, куда отправился гулять, а телефон потерял, поэтому не надеялся ни на кого, кроме себя самого.

54-летний Нил Паркер смастерил шину для конечности из походных палок и стал ползти к поляне. Мужчина решил, что на открытой местности больше шансов, что его увидят спасатели с вертолёта.

Я мог проползти только метр или полтора метра каждый раз, а потом приходилось останавливаться, — рассказал Паркер.

Bushwalker in Queensland crawls for two days with broken leg before being rescued https://t.co/SLQEIJ0tdg — Guardian Australia (@GuardianAus) September 18, 2019

Нил отметил, что эти два дня, что он преодолевал расстояние до поляны, показались вечностью, пишет The Guardian .

Поиски австралийца были начаты 16 сентября, на следующий день после того, как он пропал. 17 сентября его подобрал спасательный вертолёт. Мужчину доставили в госпиталь в Брисбене, где сейчас он проходит лечение. Паркер признался, что выжить ему удалось благодаря подготовке — с собой у него были обезболивающие, протеиновый батончик и леденцы.

Ранее News.ru писал, что в американском штате Калифорния туристы были спасены в дикой местности благодаря посланию, отправленному ими в бутылке. Её обнаружили другие путешественники и вызвали спасателей, которым на вертолёте удалось вызволить людей из плена.