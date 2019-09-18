https://static.news.ru/photo/52074118-d9e2-11e9-90f8-fa163e074e61_660.jpgФото: Neil Parker/Facebook
Житель австралийского штата Квинсленд упал с высоты шести метров на водопаде и сломал ногу и запястье. Он не сказал родным, куда отправился гулять, а телефон потерял, поэтому не надеялся ни на кого, кроме себя самого.
54-летний Нил Паркер смастерил шину для конечности из походных палок и стал ползти к поляне. Мужчина решил, что на открытой местности больше шансов, что его увидят спасатели с вертолёта.
Я мог проползти только метр или полтора метра каждый раз, а потом приходилось останавливаться, — рассказал Паркер.
Нил отметил, что эти два дня, что он преодолевал расстояние до поляны, показались вечностью, пишет The Guardian.
Поиски австралийца были начаты 16 сентября, на следующий день после того, как он пропал. 17 сентября его подобрал спасательный вертолёт. Мужчину доставили в госпиталь в Брисбене, где сейчас он проходит лечение. Паркер признался, что выжить ему удалось благодаря подготовке — с собой у него были обезболивающие, протеиновый батончик и леденцы.
Ранее News.ru писал, что в американском штате Калифорния туристы были спасены в дикой местности благодаря посланию, отправленному ими в бутылке. Её обнаружили другие путешественники и вызвали спасателей, которым на вертолёте удалось вызволить людей из плена.
В сообщении указано, что наркотики нашли в подвале одного из домов в регионе Тасман на северо-западе Южного острова. Во время обыска полицейские увидели оборудованный под выращивание марихуаны бункер.
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