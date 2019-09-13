Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун раскритиковала заявление экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, призвавшего Тбилиси рассмотреть вопрос о вступлении в Альянс «без Абхазии и Южной Осетии». Политик сделала данное заявление 12 сентября, по прилёту в Грузию в составе делегации.
В разговоре с журналистами Мун отметила, что слова Расмуссена не являются «предложением для НАТО», сообщает
Никто бы не заслужил моего уважения, если бы, приехав в мою страну, сказал: «Откажитесь от Шотландии и верните её шотландцам». Это ни к чему не приведёт. Грузии следует двигаться вперёд и соответствовать стандартам и обязанностям, необходимым для членства. Грузия всегда стоит в повестке нашего дня, мы хотим, чтобы вы добились успеха, — сказала Мун.
Ранее News.ru сообщал, что Грузии посоветовали преодолеть «вето Путина» на вступление в НАТО. Это сделал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предложив рассмотреть такой вариант вступления в Североатлантический альянс, при котором действие пятой статьи не распространялось бы на де-факто неконтролируемые территории — Абхазию и Южную Осетию. Именно это пятая статья устава организации говорит о коллективном обязательстве по защите союзников.