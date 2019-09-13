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Президент Финляндии Саули Ниинистё высоко оценил работу главы Украины Владимира Зеленского во имя мира. Сейчас глава Финляндии находится с двухдневным визитом на Украине.

Мнение финского президента опубликовала его канцелярия. В частности, Саули Ниинистё заявил, что Финляндия всегда «решительно поддерживала» территориальную целостность и суверенитет Украины. У меня была возможность несколько раз обсудить ситуацию на...