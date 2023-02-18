Раскрыта новая провокация Киева с убитыми мирными жителями Барбашов: Киев хочет выдать погибших от ударов ВСУ в Снигиревке за жертв ВС РФ

Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов рассказал РИА Новости, что Киев готовит провокацию в подконтрольной ему Снигиревке, планируя представить убитых в результате украинских обстрелов мирных жителей за жертв Вооруженных сил России. Он добавил, что украинцы уже провели эксгумацию 27 тел погибших «под неизбирательными обстрелами ВСУ».

В частности, мирных жителей города Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии. Поводом для этого послужило интервью николаевского областного прокурора, в котором он рассказал об эксгумации 27 тел мирных граждан, которые погибли во время того, как город находился под контролем российской армии, — сказал Барбашов.

Он отметил, что украинскими средствами массовой пропаганды уже инициирована кампания по дискредитации ВС РФ. Глава администрации указал на то, что украинские военные «намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигиревки».

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый ранее заявил, что украинские военные могут в ближайшее время отступить из Артемовска. По его словам, тактические отступления могут понадобиться для сохранения армии, а также для укрепления линии обороны. Он подчеркнул, что сейчас главная задача для ВСУ — не пустить российских военных к Славянску и Краматорску через Артемовск.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил создание группировки ВСУ на Запорожском направлении ожиданием Киева очередных поставок западного вооружения и техники. По его словам, эта группа должна будет проводить наступательные действия и выполнять оперативные задачи в Запорожье, однако российские оборонительные соединения и формирования смогут остановить любое наступление на этом направлении.