Раскрыт фейк об аресте «создателя коронавируса»

Теория заговора набирает популярность в социальных сетях на фоне пандемии коронавируса. В Facebook, Twitter и WhatsApp циркулирует сообщение с видеороликом, в котором утверждается, что власти США арестовали профессора Гарвардского университета Чарльза Либера за создание COVID-19 и продажу вируса в Китай.
Журналисты India Today считают подобные утверждения вводящими публику в заблуждение. Доктор биологических наук Чарльз Либер был арестован в январе 2020 года по обвинению в предоставлении ложных сведений федеральным властям США о средствах, якобы полученных от правительства КНР,
По заявлению Министерства юстиции США, профессор
Либер был учёным-стратегом в Уханьском технологическом университете, а также участвовал в китайской программе «План тысячи талантов». Исследователь получал деньги от властей Китая, однако держал эту информацию в секрете, не сообщая об этом ни властям США, ни руководству Гарварда.
Первое предупреждение о вспышке коронавирусной инфекции президент США Дональд Трамп получил от разведки ещё 3 января. Он не поверил в опасность распространения заболевания и поначалу лишь ограничил пассажирское сообщение с Китаем, писал NEWS.ru.
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