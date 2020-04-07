Раскрыт фейк об аресте «создателя коронавируса»

https://static.news.ru/photo/1ad991d0-78ae-11ea-8651-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Теория заговора набирает популярность в социальных сетях на фоне пандемии коронавируса. В Facebook, Twitter и WhatsApp циркулирует сообщение с видеороликом, в котором утверждается, что власти США арестовали профессора Гарвардского университета Чарльза Либера за создание COVID-19 и продажу вируса в Китай.

Журналисты India Today считают подобные утверждения вводящими публику в заблуждение. Доктор биологических наук Чарльз Либер был арестован в январе 2020 года по обвинению в предоставлении ложных сведений федеральным властям США о средствах, якобы полученных от правительства КНР, сказано в расследовании журнала. В публикации подчёркивается, что задержание Либера никак не связано с пандемией.

По заявлению Министерства юстиции США, профессор получил более $15 млн в качестве грантов от одного из учреждений американского Минздрава и соцслужб и от Министерства обороны Соединённых Штатов. Получение этих грантов требовало раскрытия информации о материальной поддержке со стороны зарубежных компаний или властей.

Либер был учёным-стратегом в Уханьском технологическом университете, а также участвовал в китайской программе «План тысячи талантов». Исследователь получал деньги от властей Китая, однако держал эту информацию в секрете, не сообщая об этом ни властям США, ни руководству Гарварда.

Первое предупреждение о вспышке коронавирусной инфекции президент США Дональд Трамп получил от разведки ещё 3 января. Он не поверил в опасность распространения заболевания и поначалу лишь ограничил пассажирское сообщение с Китаем, писал NEWS.ru.