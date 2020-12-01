Выборы помогут Мадуро покончить с «онлайн-играми» народного президента

В венесуэльской оппозиции проявляются более чёткие признаки раскола накануне парламентских выборов 6 декабря. Дипломатический представитель оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Великобритании Ванесса Нойман объявила, что покидает свой пост. В числе причин она указала неопределённость по поводу позиций Гуайдо. Ожидается, что после голосования политик потеряет влияние среди критиков правительства.
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Борьба против Николаса Мадуро будет продолжаться, и я лично продолжу эту борьбу, — утверждает Нойман.
Бывшая представительница Гуайдо утверждает, что восхищена смелостью своего экс-шефа, однако, по её словам, в ближайшем будущем он может потерять свои позиции. Некоторые оппозиционные фигуры уже выражают недовольство его стратегией. Так, один из известных критиков Мадуро — Энрике Каприлес — порвал со многими оппозиционными политиками ещё в сентябре и раскритиковал Гуайдо за «онлайн-игры с правительством».
Это выглядит трагично, — говорит Нойман. — Прошло два года, а народ Венесуэлы страдает больше, чем когда-либо.
Команда Гуайдо тем временем по-прежнему лишена многих возможностей и ресурсов. Некоторые из дипломатических представителей оппозиционного лидера за границей жалуются, что они фактически работают бесплатно и не могут получить полагающуюся им зарплату. Эта проблема вызвана главным образом проволочками вокруг передачи замороженных в США активов венесуэльского руководства критикам Каракаса. Впрочем, в Вашингтоне обещают решить проблему до конца года.
Ожидается, что в ходе парламентской гонки 6 декабря оппозиция Венесуэлы потеряет контроль над законодательной властью, который отчасти обеспечивал ей легитимность. Нойман утверждает, что после выборов, вероятно, многие в оппозиции захотят сменить руководство.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в этом месяце заявил, что участие венесуэльцев в парламентских выборах будет лучшим подарком для него. Это является свидетельством того, что власть в Каракасе прекрасно
Незаконно назначенная Национальная избирательная комиссия остаётся под жёстким контролем режима, этот факт станет критически важным, — отмечал шеф американской дипломатии.
Обстановка в Венесуэле накалилась после того, в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост парламентского спикера аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Спустя почти два года оппозиции так и не удалось сместить Мадуро. Критики правительства Венесуэлы сейчас обеспокоены тем, что после возможного провала в парламенте некоторые из их международных партнёров могут пересмотреть свои позиции и отказаться от активной поддержки Гуайдо.