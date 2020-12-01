Выборы помогут Мадуро покончить с «онлайн-играми» народного президента

В венесуэльской оппозиции проявляются более чёткие признаки раскола накануне парламентских выборов 6 декабря. Дипломатический представитель оппозиционного лидера Хуана Гуайдо в Великобритании Ванесса Нойман объявила, что покидает свой пост. В числе причин она указала неопределённость по поводу позиций Гуайдо. Ожидается, что после голосования политик потеряет влияние среди критиков правительства.

В разговоре с британской газетой Financial Times Нойман заявила, что оставляет свою должность из-за сомнений в будущем Гуайдо, а также в связи с беспокойством по поводу бюрократических проволочек в Вашингтоне, которые до сих пор мешают передаче представителям оппозиции всех финансовых средств правительства Венесуэлы, которые были заморожены в американской юрисдикции.

Борьба против Николаса Мадуро будет продолжаться, и я лично продолжу эту борьбу, — утверждает Нойман.

Хуан Гуайдо White House/Keystone Press Agency/GLobal look Press

Бывшая представительница Гуайдо утверждает, что восхищена смелостью своего экс-шефа, однако, по её словам, в ближайшем будущем он может потерять свои позиции. Некоторые оппозиционные фигуры уже выражают недовольство его стратегией. Так, один из известных критиков Мадуро — Энрике Каприлес — порвал со многими оппозиционными политиками ещё в сентябре и раскритиковал Гуайдо за «онлайн-игры с правительством».

Это выглядит трагично, — говорит Нойман. — Прошло два года, а народ Венесуэлы страдает больше, чем когда-либо.

Команда Гуайдо тем временем по-прежнему лишена многих возможностей и ресурсов. Некоторые из дипломатических представителей оппозиционного лидера за границей жалуются, что они фактически работают бесплатно и не могут получить полагающуюся им зарплату. Эта проблема вызвана главным образом проволочками вокруг передачи замороженных в США активов венесуэльского руководства критикам Каракаса. Впрочем, в Вашингтоне обещают решить проблему до конца года.

Ожидается, что в ходе парламентской гонки 6 декабря оппозиция Венесуэлы потеряет контроль над законодательной властью, который отчасти обеспечивал ей легитимность. Нойман утверждает, что после выборов, вероятно, многие в оппозиции захотят сменить руководство.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в этом месяце заявил, что участие венесуэльцев в парламентских выборах будет лучшим подарком для него. Это является свидетельством того, что власть в Каракасе прекрасно понимает : оппозиция находится в полушаге от потери лидерства в Национальной ассамблее. Её потенциальное поражение даст Мадуро инструмент для дальнейшей маргинализации своих критиков. Правда, у уходящей администрации президента США есть выход — не признавать итоги таких выборов. Госсекретарь Майк Помпео недавно говорил, что ни Вашингтон, ни его партнёры не будут «способствовать легитимации ещё одного мошенничества на выборах, совершённого режимом Мадуро».

Незаконно назначенная Национальная избирательная комиссия остаётся под жёстким контролем режима, этот факт станет критически важным, — отмечал шеф американской дипломатии.

Обстановка в Венесуэле накалилась после того, в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост парламентского спикера аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Спустя почти два года оппозиции так и не удалось сместить Мадуро. Критики правительства Венесуэлы сейчас обеспокоены тем, что после возможного провала в парламенте некоторые из их международных партнёров могут пересмотреть свои позиции и отказаться от активной поддержки Гуайдо.