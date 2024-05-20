Раиси погиб при крушении вертолета: кто может быть виновен в его смерти

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency

Ибрахим Раиси

Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что все пассажиры вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси погибли. Что известно о смерти иранского лидера, могло ли ЧП быть терактом, кого подозревают?

Кто погиб вместе с Раиси

Коливанд в эфире телеканала IRIB уточнил, что кроме президента Ирана Раиси на борту также находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати. Среди пассажиров был и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, с которым, по словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

В каком состоянии обнаружили вертолет

Иранское агентство ISNA опубликовало первые фото с места крушения воздушного судна. Уточняется, что вертолет был обнаружен в 30 километрах от поселка Тавал. По предварительным данным, он рухнул на гору, после чего вспыхнул. Аппарат при этом полностью обгорел.

Также ISNA разместило видеозапись, на которой можно увидеть, что воздушное судно рухнуло на скалу. Обломки вертолета обуглились в результате пожара, следует из обнародованного изданием видео. На поиски президента страны потребовалось более 11 часов.

Был ли у Раиси шанс выжить

Агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского политика писало, что вероятность того, что президент Ирана Ибрахим Раиси выжил при крушении вертолета, низка. По его словам, поступающая с места аварии информация внушает тревогу, хотя люди все еще не теряют надежды.

За несколько часов до обнаружения тел колумнист американского журнала Atlantic Араш Азизи написал, что президент Ирана погиб. На тот момент, по его словам, официальных заявлений на этот счет не поступало.

Как уточнил Азизи, власти Исламской Республики якобы были в курсе этой информации. При этом правительство страны ищет способ сообщить новость, не вызвав хаос, констатировал колумнист.

Кто может быть виновен в гибели иранского лидера

В беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин заявил, что ЧП с вертолетом президента Ирана Ибрахима Раиси может быть следствием диверсии со стороны США, Израиля или некоторых сил внутри самой республики. Он также отметил, что воздушное судно вряд ли могли сбить, поскольку на это ничего не указывает, а в тех местах действительно очень тяжелые погодные условия, затрудняющие спасательную операцию.

Среди главных подозреваемых, по его словам, Запад и Израиль, так как при Раиси нанесли удар по Израилю, а последний ответил на него символически. Эксперт напомнил, что Раиси поддерживает ХАМАС, хотя речь идет не только о Раиси, ХАМАС поддерживает великий аятолла Али Хаменеи. К смерти Раиси могли привести внутрииранские конфликты, отметил Макаркин.

Политолог Сергей Марков также не исключил причастность Израиля к происшествию. По его мнению, таким образом израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

Политолог также добавил, что гибель Раиси не окажет значительного влияния на политику Ирана и не вызовет внутреннего кризиса. Это обусловлено тем, что реальным руководителем страны является не президент, а аятолла, которым является Али Хаменеи. В то же время он допустил, что возможная смерть Раиси может вызвать внешний кризис.

Страны, не выразившие поддержку Ирану, первые в списке подозреваемых в ЧП, отметил Марков. Среди них Израиль, США, Украина, написал политолог в своем Telegram-канале.

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