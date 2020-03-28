https://static.news.ru/photo/2d2f64ac-719e-11ea-acd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 положительным образом повлияла на экологическую ситуацию в мире. Причиной этого стало снижение активности человека, отмечают учёные.

Один из сторонников этой версии — глава Потсдамского института изучения климатических изменений Отмар Эденхофер. По его словам, эффект связан с вынужденным закрытием производств.

Вместе с тем, опасается он, в дальнейшем это может, наоборот, усугубить ситуацию.

На короткое время выбросы парниковых газов снизились, но поводов для радости нет. Если у предприятий дела идут плохо, им будет тяжелее перейти на экологичное производство, — приводит слова Эденхофера РИА Новости.

Вместе с тем пока что восстановление экологии отмечают в самых разных уголках мира. Ранее, как писал NEWS.ru, жители итальянской Венеции стали замечать больше птиц и рыб, которые плавают в воде. Впервые за долгое время туда приплыли дельфины. В обычные дни такое явление увидеть было невозможно.