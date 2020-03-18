https://static.news.ru/photo/2fb034e0-68ed-11ea-8f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Contessa/facebook.com

Введённый из-за коронавируса карантин в Венеции положительно сказался на экологии. Вода в каналах стала заметно чище.

Жителям сейчас запрещено без веских причин покидать свои дома. Из-за отсутствия большого количества людей на улице, туристов и закрытых музеев город стал выглядеть опрятнее.

Жители Венеции стали замечать больше птиц и рыб, которые плавают в воде. В обычные дни такое явление практически невозможно увидеть. Некоторые заметили, что природа стала возрождаться, пишет «ПолитЭксперт».

Очагом распространения коронавируса в Италии стал север страны, в том числе и регион Венетто. 16 марта в Италии от коронавируса скончались 345 человек. Общее число жертв достигло 2503. Всего в стране было зарегистрировано 31,5 тысячи случаев заболевания, включая выздоровевших и скончавшихся.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысяч выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей.

Ранее NEWS.ru писал, что американская Ассоциация порнографии и индустрии развлечений для взрослых рекомендовала на добровольной основе приостановить съёмки порнофильмов в США и Канаде до 31 марта из-за пандемии.