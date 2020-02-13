https://static.news.ru/photo/3ec82b8a-4f03-11ea-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Аппарат Верховной рады Украины за год приобрёл 171 тысячу одноразовых стаканов. Из них лишь 3500 были бумажными, все остальные — пластиковые.

Журналисты подсчитали, что если поставить стаканчики друг на друга, их высота составит более 16 км.

Такое расстояние, например, имеет дорога от станции метро «Бориспольская» в аэропорт Борисполь, — сказано в публикации общественного движения «Чесно».

Если же стаканы будут вставлены друг в друга, то их высота в «сложенном» состоянии составит 688 метров — больше, чем Шанхайской башни (632 метра).

Ранее NEWS.ru писал, что в Египте портрет фараона Тутанхамона сложили из 7 тысяч 260 бумажных стаканчиков для кофе, установив рекорд. Достижение зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса.