Работу по интеграции России и Белоруссии активизируют

https://static.news.ru/photo/f85dd92a-fb77-11ea-b95b-fa163e074e61_660.jpg Григорий Рапота Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заседание Группы высокого уровня призвано активизировать работу по некоторым интеграционным «дорожным картам» Белоруссии и России. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Как сообщает РИА Новости, Рапота заявил, что в деле интеграции возникла пауза «в силу разных обстоятельств».

И вот только сейчас, скажем, по некоторым дорожным картам <...> предложено активизировать деятельность, — цитирует его агентство.

Рапота отметил, что не станет уточнять по каким именно дорожным картам возможна активация деятельности, поскольку окончательное решение ещё не принято. Дополнительный импульс процессам может придать заседание Группы высокого уровня, которое состоится в сентябре. Оно пройдёт на уровне вице-премьеров.

Он также добавил, что все дорожные карты направлены на создание лучших условий для россиян и белорусов в различных отраслях деятельности, таких как медицинское обеспечение, страхование, налогообложение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что договору о Союзном государстве в этом году исполнится уже 21 год. Однако из амбициозного проекта, призванного объединить российскую и белорусскую экономики, реализовано пока немного. Граждане обеих стран могут беспрепятственно пересекать государственную границу (не считая ситуаций, вроде нынешней, связанной с пандемией), и, пожалуй, это единственное заметное для простого населения достижение.