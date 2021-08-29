Работа не волк: китайцам запретили трудиться сверхурочно

Верховный суд КНР издал постановление, в котором осуждается сложившаяся в стране практика, получившая неформальное название 996: так обозначают рабочий график, при котором работа длится с 9 утра до 9 вечера на протяжении 6 дней в неделю.

Такая практика особенно распространена среди компаний, работающих в отрасли IT, в стартапах и в частном бизнесе.

Верховный Суд рассмотрел запрос Министерства трудовых ресурсов и соцобеспечения и счел, что сотрудники сплошь и рядом «лишены права на отдых и отпуска», чем работодатели нарушают трудовое законодательство Китая.

Проблема 996

Общественное внимание к «проблеме 996» в Китае стало возникать около двух лет назад, когда основатель посылочной компании «Алибаба» Джек Ма назвал подобную культуру отношений «благословением». Два года китайцы спорили между собой, является ли 12-часовой рабочий день благословлением или проклятием.

Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Споры особенно обострились после того, как один из сотрудников компании «Пиндуодуо» умер от истощения прямо на рабочем месте, а его коллега совершил самоубийство. В четверг верховная власть поставила точку в этом споре.

Нет ничего плохого в упорном труде, но это не может служить оправданием для работодателей, которые игнорируют законодательные требования, — говорится в постановлении суда.

Решение суда стало ожидаемым в текущей политической ситуации в Китае, правящая компартия в котором взяла в последний год курс на «раскулачивание» сложившегося за последние 40 лет класса сверхбогатых предпринимателей, сказал NEWS.ru китаевед Андрей Островский.

В Китае сформировалась нигде больше не встречающаяся в мире ситуация, когда владелец частного предприятия, то есть капиталист, одновременно является председателем партийного комитета этого предприятия. И ему приходится разрываться между потребностями бизнеса и требованиями по партийной линии, которые очень часто диаметрально противоречат друг другу. Андрей Островский замдиректора Института Дальнего Востока РАН замдиректора Института Дальнего Востока РАН

КПК не без основания видит в богатых, а особенно в сверхбогатых людях потенциальных политических конкурентов даже при том, что большинство из них являются членами партии и активно «спонсируют» различные государственные проекты и общественные нужды (например, на помощь жертвам наводнений).

Приказано процветать

Так, по данным агентства Bloomberg, в текущем году семь богатейших предпринимателей Китая пожертвовали в общей сумме $5 млрд — это на 20% больше, чем они выделили годом ранее. Особой свободы выбирать у них, впрочем, нет, особенно после того, как руководитель страны и партии Си Цзинпин объявил о начале «эпохи всеобщего процветания». Среди самых «щедрых» спонсоров можно назвать главу страховой компании Taikang Life, пожертвовавшего $154 млн, компанию Xiaomi ($2,2 млрд), Lenovo ($15,4 млн).

За последний год слово «процветание» упоминалось в выступлениях китайского лидера 65 раз — в два раза чаще, чем в прошлом году. Соответственно с частотой упоминания растут и суммы пожертвований китайских «олигархов».

Yang Shiyao/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Островский не сомневается в том, что решение Верховного Суда будет соблюдаться теми, кому оно адресовано – владельцам и директорам частных предприятий, потому что уважение к закону в Китае является частью национального менталитета.

Китайским предпринимателям не очень позавидуешь, потому что партия и государство обязывают их, по сути, контролировать самих себя, а наказания за обман контролирующих органов там нешуточные — можно лишиться в том числе головы, — говорит китаевед.

Теперь можно и поспать

Как естественная реакция на культуру массовых переработок среди китайской молодежи в последние годы стала развиваться своеобразная контркультура, получившая название «тяньпинь», что можно перевести как «лежание пластом». Её сторонники демонстративно делают всё, включая работу, в замедленном темпе, или как-то иначе нарушают принятые в обществе нормы, предполагающие, что надо жертвовать радостями жизни ради карьеры и денег.

По словам Островского, культура «тяньпинь» является возвращением к традиционному китайскому ритму жизни и работы, который до сих пор практикуется в государственных учреждениях, и который, по аналогии с 996, можно назвать 855.

В государственных организациях рабочий день начинается в 8 утра, заканчивается в 5 вечера, а с 12 до 14 часов положен перерыв на обед и, что для нас необычно, на послеобеденный сон. И, разумеется, ни о каких рабочих субботах речи не идет, – рассказывает он.

Nguyen Le Huyen/Xinhua/Global Look Press

По мнению Островского, в Китае всё идет к тому, к чему пришел президент США Франклин Рузвельт, когда в 1930-х годах ввел налог на сверхдоходы. Это позволило предотвратить назревавшую в США во время Великой депрессии вторую гражданскую войну и профинансировать социальные программы. Этот налог не было отменен до 1960-х годов. Хотя, судя по данным Bloomberg, китайские миллиардеры, в отличие от американских времен Рузвельта, превосходно понимают намеки и «налогооблагают» себя сами.

На прошлой неделе в Китае был отменен запрет на рождение третьего ребенка, просуществоваший около 40 лет. «Оптимизация» демографической политики, как и запрет на переработки, в качестве положительного «побочного эффекта» должны ощутимо снизить социальную напряжённость в Китае.