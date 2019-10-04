https://static.news.ru/photo/a174135c-e810-11e9-9cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слонёнка, упавшего в водопад.

Как сообщает Matichon Online, сотрудники парка, услышав рёв, обнаружили в ручье неподалёку от водопада утонувшего трёхлетнего слонёнка и двух взрослых слонов, которые пытались спасти его. Позже в пропасти были найдены ещё пять утонувших слонов. Чтобы спасти двух выживших, были мобилизованы все силы и средства парка. Спустя несколько часов их удалось поднять при помощи верёвок. На этом же месте в 1992 году уже произошла подобная трагедия, в результате которой погибли восемь слонов.

Operation to be launched to remove dead jumbos from waterfall https://t.co/aWdsbYrrKd — Bangkok Post (@BangkokPostNews) October 6, 2019

Как писал News.ru, правительство Дании планирует выкупить оставшихся в цирках слонов. Дрессировщики на данный момент держат четырёх престарелых животных. Их согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг, который расположен в 150 км к югу от Копенгагена и уже более 300 лет принадлежит графской семье. Огромная территория позволяет создать для любых животных комфортные условия. Слонам там готовы предоставить площадь в 15 кв. км.