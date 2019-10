Как сообщает Matichon Online, сотрудники парка, услышав рёв, обнаружили в ручье неподалёку от водопада утонувшего трёхлетнего слонёнка и двух взрослых слонов, которые пытались спасти его. Позже в пропасти были найдены ещё пять утонувших слонов. Чтобы спасти двух выживших, были мобилизованы все силы и средства парка. Спустя несколько часов их удалось поднять при помощи верёвок. На этом же месте в 1992 году уже произошла подобная трагедия, в результате которой погибли восемь слонов.

