ПВО США сбили два беспилотника, атаковавших американскую базу в Сирии

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Система ПВО США сбила два из трех беспилотных летательных аппаратов, которые атаковали американскую базу на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленный источник. Ранее стало известно о ракетном обстреле американских баз в провинции Дейр-эз-Зор.

ПВО США сбили два из трех беспилотников, атаковавших один из наших объектов на востоке Сирии, — рассказал телеканалу анонимный источник.

Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что военные базы США на территории сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглись ракетной атаке. По имеющимся данным, несколько ракет взорвались на территории баз, расположенных на газовом месторождении «Коник» и на нефтяном месторождении «Аль-Омар».

В четверг, 23 марта, один американский контрактник погиб в результате нападения БПЛА на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. После этого ВВС США нанесли серию авиационных ударов по объектам Сирии, предположительно связанным с иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По данным СМИ, в результате ударов погибли семь человек.