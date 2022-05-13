Силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника в Харьковской области и ДНР

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Силы ПВО России сбили три украинских БПЛА в Харьковской области и ДНР, об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передаёт ТАСС. По словам Конашенкова, также поражены 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе Краснопавловки, Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Краснополье, Малая Камышеваха Харьковской области и Горловка Донецкой Народной Республики, — сказал он.

13 мая представитель Минобороны РФ также сообщил, что средства ПВО Вооружённых сил РФ поразили украинский истребитель Су-27 и 15 БПЛА ВСУ. Он также отметил, что в Полтавской области были уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и резервуары с бензином и дизельным топливом. Днём ранее была ликвидирована радиолокационная станция наведения ЗРК С-300 недалеко от Одессы. Удары по ним нанесла авиация ВКС РФ. Высокоточными ракетами были уничтожены четыре пункта управления, 34 района сосредоточения живой силы и техники ВСУ.