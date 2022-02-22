Путин заявил об уверенности в преданных РФ солдатах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах, которые должны мужественно исполнить свой долг. При этом исполнительная власть станет работать слаженно и эффективно, подчеркнул российский лидер в видеообращении к россиянам 24 февраля.
Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооружённых сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, — отметил Путин.
Ранее стало известно, что Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Глава государства заявил, что в планы России не входит оккупация Украины. Также российский президент обратился к гражданам Украины.