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Путин заявил об уверенности в преданных РФ солдатах

07:08, 24 февраля 2022
Путин заявил об уверенности в преданных РФ солдатах Фото: mil/vk.com
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что уверен в российских солдатах и офицерах, которые должны мужественно исполнить свой долг. При этом исполнительная власть станет работать слаженно и эффективно, подчеркнул российский лидер в видеообращении к россиянам 24 февраля.

Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооружённых сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, — отметил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин снова выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают: столкновение РФ с националистическими силами на Украине неизбежно, это вопрос времени. Глава государства заявил, что в планы России не входит оккупация Украины. Также российский президент обратился к гражданам Украины.

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