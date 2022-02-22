Путин заявил об уверенности в преданных РФ солдатах

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Взрывы слышны в украинских городах Киев, Одесса, Харьков, Бердянск и Краматорск. Кроме того, слышны взрывы в районе столичного аэропорта Борисполь, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

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