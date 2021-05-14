Путин связал палестино-израильский конфликт с безопасностью России

https://static.news.ru/photo/9a3f4c56-b4aa-11eb-8710-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Конфликт Израиля и Палестины напрямую касается вопросов безопасности Российской Федерации. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин, передаёт ТАСС.

Глава государства высказался по поводу напряжённой ситуации на Ближнем Востоке в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. Он предложил участникам встречи выразить своё мнение на этот счёт.

Имею в виду обострившийся палестино-израильский конфликт — это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности, — подчеркнул Путин.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

Ранее Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых обсудили палестино-израильский конфликт. Стороны поддержали принцип двугосударственного решения проблемы на основе резолюций СБ ООН и общепризнанных международно-правовых норм.