Путин рассказал о последствиях увеличения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок. Об этом он заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели, трансляция которой шла на официальном YouTube-канале РИА Новости. По словам президента, там уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома».

Безответственные политики на Украине призывают национализировать газ, находящийся в подземных хранилищах в этой стране. РФ наблюдает там откачку из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей, — сказал президент.

По его словам, Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно всё считать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова исполнять свои транзитные договорённости по газу в случае коммерческих предложений от Киева. Для того чтобы сохранить транзит газа, Украина должна обратиться к европейским поставщикам, которые и будут закупать топливо. Он также подчеркнул, что в настоящее время Россия «безукоризненно» выполняет все условия контрактных обязательств и объёмы поставок, согласно имеющимся договорам, увеличены до максимума.

Недавно цены на газ в Европе побили все рекорды, достигнув отметки почти $2000 за тысячу кубометров. Немецкий политолог Александр Рар считает главной причиной кризиса провал «зелёных» сделок Евросоюза на рынке энергетики. По его словам, Европа в скором времени «будет судорожно закупать новые объёмы газа в России».