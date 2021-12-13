Путин обсудил с Джонсоном Донбасс и расширение НАТО на восток

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры, говорится на сайте Кремля. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Донбасса, расширение НАТО на восток и конференцию ООН по климату в Глазго.

Джонсон выразил обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что в ответ на обеспокоенность британского премьера Путин подробно изложил «принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины». Он привёл конкретные примеры политики Киева по срыву минских договорённостей и указал на обострение обстановки киевскими властями на линии соприкосновения в Донбассе с помощью запрещённых комплексом мер тяжёлых вооружений и ударных беспилотников. Также Путин обратил внимание на то, что Украина проводит политику дискриминации русскоязычного населения региона.

Президент РФ подчеркнул, что данные события протекают на фоне «освоения» НАТО территории Украины, что создаёт прямую угрозу безопасности России.

Он призвал начать переговоры для создания чётких международно-правовых договорённостей, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах. В первую очередь, отмечается, речь идёт об угрожающих России вооружениях на территории Украины.

Также стороны обсудили итоги проведённой в Глазго под эгидой Великобритании 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Главы государств выразили удовлетворение итогами сессии, Джонсон, в свою очередь, отметил вклад, который внесла российская сторона в работу конференции.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты готовят ответные контрмеры на случай вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову уже говорили, что Вашингтон готов предпринять шаги, которые могут привести к огромным последствиям для Москвы. Он не привёл никаких доказательств, свидетельствующих об агрессивном поведении России в отношении Украины.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что отправка американских войск на Украину в случае «вторжения России» никогда не рассматривалась. По его словам, в случае войны Вашингтон накажет Россию экономическими санкциями.