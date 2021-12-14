Путин проведёт переговоры с президентом Монголии

Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух и президент России Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин проведёт очные переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что встреча состоится 16 декабря. Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.
16 декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом, — говорится в заявлении.
Лидеры стран планируют рассмотреть вопросы развития стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.
Ранее сообщалось, что Путин в формате видеоконференции встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Других подробностей встречи на настоящий момент не приводится. Предыдущая встреча Си Цзиньпина и Путина была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.