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Путин проведёт переговоры с президентом Монголии

11:29, 14 декабря 2021
Путин проведёт переговоры с президентом Монголии Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух и президент России Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин проведёт очные переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом, сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что встреча состоится 16 декабря. Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества.

16 декабря пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, который будет находиться в России с визитом, — говорится в заявлении.

Лидеры стран планируют рассмотреть вопросы развития стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

Ранее сообщалось, что Путин в формате видеоконференции встретится с главой КНР Си Цзиньпином. Других подробностей встречи на настоящий момент не приводится. Предыдущая встреча Си Цзиньпина и Путина была приурочена к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

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