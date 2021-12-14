Путин проведёт переговоры с президентом Монголии

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Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм получила конверт, в котором находились лезвия бритвы и письмо с угрозами. Посылка пришла в штаб-квартиру местного правительства. Отправителей разыскивают сотрудники правоохранительных органов, пишет South China Morning Post. Ранее высокопоставленные лица Гонконга получали послания с угрозами из Тайваня.

Если незаконные средства используются с целью оказать влияние на исполнение служебных обязанностей должностным лицом, независимо от того, связано ли это с исполнительным директором или другими государственными служащими, правительство Гонконга отнесётся...