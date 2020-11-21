Путин призвал принять меры, чтобы не допустить неравенства различных стран

https://static.news.ru/photo/2b90e20e-2c08-11eb-8e56-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Для того чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства стран, следует принять дополнительные меры. В этом убеждён президент РФ Владимир Путин.

На саммите G20, который впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции, Путин коснулся темы экономического состояния разных государств. Он подчеркнул, что в странах, где нет возможностей для поддержки экономики в условиях пандемии, снижаются фискальные доходы, при этом растёт необходимость выделения средств на борьбу с распространением инфекции.

Большой риск несёт девальвация национальных валют и, соответственно, повышение стоимости обслуживания государственных долгов. В первую очередь для стран с низкими доходами, две трети заимствований которых номинированы в долларах, — сказал российский лидер.

Путин высоко оценил помощь развивающимся странам со стороны МВФ и Всемирного банка, связанную с установлением временного моратория на долговые выплаты. Однако, как заметил президент, эта инициатива затрагивает лишь беднейшие государства и к тому же не включает их долги частным кредиторам. Таким образом, речь идёт об экономии менее 4% от общей стоимости обслуживания долгов развивающихся стран в 2020 году.

Как писал NEWS.ru, Путин предложил «Группе двадцати» продолжить искать общие подходы к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, во время соответствующей работы необходимо учитывать современные вызовы.