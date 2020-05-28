Мир

Путин поздравил жителей Катара с Ураза-байрамом

19:09, 28 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поздравил эмира Тамима Аль Тани и весь народ Катара с исламским праздником Ураза-байрам.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. По её данным, это произошло во время телефонного разговора между российским лидером и эмиром.

Владимир Путин поздравил эмира Катара и катарский народ с праздником Ураза-байрам, — говорится в сообщении Кремля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку чемпионата мира по футболу в 2022 году. Политики договорились продолжить взаимодействие при подготовке и проведении чемпионата в Катаре.

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