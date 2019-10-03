https://static.news.ru/photo/240a35aa-e5b2-11e9-9c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Immanuel Bänsch/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин поздравил ФРГ с Днём Германского единства. Торжественную телеграмму он направил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель.

В телеграмме лидер назвал объединение Германии событием исторического масштаба. Оно ознаменовало окончание холодной войны в Европе и открыло новую страницу в отношениях между РФ и ФРГ.

Путин выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-германского сотрудничества в различных областях, продолжение взаимодействия по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня отвечало бы коренным интересам народов России, Германии и всего европейского континента, — сообщает пресс-служба Кремля.

После окончания Второй мировой войны Германия была разделена на четыре зоны оккупации, включая советскую. В последней в знак несогласия с принятием единой конституции для земель, попавших в зону оккупации союзников (ФРГ), провозгласили образование ГДР. Обе Германии объединились спустя 41 год.

Дата 3 октября в качестве государственного праздника закреплена в Договоре об объединении Германии от 31 августа 1990 года. Это единственный государственный праздник ФРГ, установленный на федеральном уровне. Все остальные регулируются законодательством земель.

Ранее News.ru писал, что немецкие социологи опросили более тысячи жителей пяти федеральных земель, которые до объединения Германии входили в состав ГДР, и пришли к выводу, что те, кто проживает в Восточной Германии, могут выражать своё мнение по общественно-политическим вопросам сейчас менее свободно, чем это было до падения Берлинской стены.