Путин поздравил африканских лидеров с Днём Африки

https://static.news.ru/photo/05e5f94e-bd27-11eb-a853-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин во вторник, 25 мая, поздравил африканских лидеров и глав правительств с Днём Африки. Национальный лидер отметил, что официальная Москва ценит традиционно дружественные отношения с африканскими партнёрами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как подчеркнул президент, отмечающий свой праздник континент достиг в социальной и экономической сферах значительных успехов. А в решении актуальных мировых проблем Африка играет всё динамичнее растущую роль. Многостороннее сотрудничество продвигается в рамках Африканского союза. Кроме того, там происходят взаимовыгодные интеграционные процессы.

В России ценят традиционно дружественные отношения с африканскими партнёрами, неизменно поддерживают их усилия, направленные на урегулирование локальных конфликтов, на противодействие терроризму, экстремизму, наркотрафику, эпидемическим заболеваниям и другим вызовам региональной и глобальной безопасности, — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин встретился со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер РФ призвал найти долгосрочное разрешение конфликта на таджикско-киргизской границе.

Как отметил глава государства, в Москве внимательно и с большой тревогой следили за развитием ситуации на границе. Россия, подчеркнул Путин, позитивно восприняла двустороннее намерение решить все вопросы в ходе переговоров.