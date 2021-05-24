Путин пообещал Жапарову помощь в решении таджикско-киргизского конфликта

https://static.news.ru/photo/ef028c94-bc89-11eb-bf8f-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

В понедельник, 24 мая, на территории Сочи президент России Владимир Путин встретился со своим коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. Лидер РФ призвал найти долгосрочное разрешение конфликта на таджикско-киргизской границе. Об этом сообщает телеканал RT.

Как отметил глава государства, в Москве внимательно и с большой тревогой следили за развитием ситуации на границе. Россия, подчеркнул Путин, позитивно восприняла двустороннее намерение решить все вопросы в ходе переговоров. Глава государства напомнил, что 8 мая говорил об этом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Нужно найти такой способ решения вопросов, чтобы он был долгосрочным и отвечал интересам обеих сторон. К этому мы тоже будем стремиться и всячески в этом помогать, — добавил Путин.

Конфликт на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

Ранее стало известно, что власти Таджикистана считают действия киргизских военных на границе актом агрессии. Об этом сообщили в таджикской Генеральной прокуратуре.