Таджикистан обвинил Киргизию в агрессии на границе

https://static.news.ru/photo/5ca8f87c-ac19-11eb-9baa-96000091f725_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Власти Таджикистана считают действия киргизских военных на границе актом агрессии. Об этом сообщили в таджикской Генеральной прокуратуре, передаёт РИА Новости.

По версии ведомства, Киргизия применила военную силу несовместимым с уставом ООН образом, что расценивается как акт агрессии.

Засылка государством вооружённых банд или групп, которые осуществляют акты применения вооружённой силы против другого государства, носящие серьёзный характер, также считается актом агрессии, — отметили в прокуратуре.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что армия республики никогда не вторгнется на территорию соседних государств. Он отметил, что во время столкновения на границе он требовал от солдат не выходить за границы собственной страны и не стрелять первыми. Политик предложил создать комиссию по поддержанию мира. Она должна состоять из киргизских и таджикских старейшин из соседних или смешанных сёл.

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл 28 апреля после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. По данным МВД, уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.