Президент Киргизии пообещал никогда не вторгаться в соседние страны

https://static.news.ru/photo/70c80552-ab68-11eb-b465-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: Kabar News Agency/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Армия Киргизии никогда не вторгнется на территорию соседних государств. Об этом заявил заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе обращения к нации в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном, передаёт ТАСС.

Мы никогда не позволим нашим вооружённым силам вторгнуться в сёла соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома, — подчеркнул он.

Он отметил, что во время столкновения на границе он требовал от солдат не выходить за границы собственной страны и не стрелять первыми.

Политик предложил создать комиссию по поддержанию мира. Она должна состоять из киргизских и таджикских старейшин из соседних или смешанных сёл.

Обе стороны не должны допустить продолжения вооружённого столкновения, — добавил он.

По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали. В стране объявлен траур 1 и 2 мая.

Ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев назвал условие для урегулирования конфликта страны с Таджикистаном. По его словам, решить проблему можно только мирным путём.