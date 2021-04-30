Президент Киргизии пообещал никогда не вторгаться в соседние страны

Армия Киргизии никогда не вторгнется на территорию соседних государств. Об этом заявил заявил президент страны Садыр Жапаров в ходе обращения к нации в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном, передаёт ТАСС.
Мы никогда не позволим нашим вооружённым силам вторгнуться в сёла соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома, — подчеркнул он.
Он отметил, что во время столкновения на границе он требовал от солдат не выходить за границы собственной страны и не стрелять первыми.
Политик предложил создать комиссию по поддержанию мира. Она должна состоять из киргизских и таджикских старейшин из соседних или смешанных сёл.
Обе стороны не должны допустить продолжения вооружённого столкновения, — добавил он.
По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали. В стране объявлен траур 1 и 2 мая.
Ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев назвал условие для урегулирования конфликта страны с Таджикистаном. По его словам, решить проблему можно только мирным путём.