Число жертв конфликта на границе с Таджикистаном в Киргизии достигло 33

https://static.news.ru/photo/9fa4fa5e-aa4d-11eb-af8f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число граждан Киргизии, погибших в результате вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном, выросло до 33, рассказали ТАСС в Министерстве здравоохранения и социального развития республики. Всего во время столкновений пострадали свыше 160 жителей Киргизии.

Зарегистрировано уже 33 летальных случая, — говорится в сообщении.

Инцидент на баткенском участке границы произошёл 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погибли 33 человека. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди жертв или пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что власти Киргизии объявили 1 и 2 мая днями траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном. Во всех регионах страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за границей приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и программы.