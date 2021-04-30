В Киргизии объявили траур по жертвам конфликта на границе с Таджикистаном

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Власти Киргизии объявили 1-2 мая днями траура по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном, заявили РИА Новости в пресс-службе главы республики. Во всех регионах страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за границей приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и программы.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике, — добавил представитель пресс-службы.

Инцидент на баткенском участке границы возник 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линий электропередачи. В ответ на это оппоненты из Киргизии решили спилить эти сооружения. В результате люди стали закидывать друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился и в него включились пограничники с обеих сторон. Со стороны Киргизии, по последним сведениям, погиб 31 человек. Таджикистан потерял троих граждан. Россиян среди погибших или пострадавших нет.

Ранее стало известно, что 29 апреля было отмечено очередным обострением на киргизско-таджикской границе. Ему предшествовали многодневные перепалки — как словесные, так и на уровне военных провокаций, однако к вечеру эскалацию вроде бы удалось редуцировать.

Возобновление застарелого конфликта началось близ водораспределительного пункта «Головной» — и Киргизия, и Таджикистан считают его своим. Проблема приобрела ещё большую актуальность в прошлом году, когда вся Центральная и Средняя Азия стала страдать от нехватки воды из-за обмельчания водохранилищ.