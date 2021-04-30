В МИД Киргизии назвали условие для урегулирования конфликта с Таджикистаном

https://static.news.ru/photo/97b63992-aa85-11eb-b035-96000091f725_660.jpg Руслан Казакбаев Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев назвал условие для урегулирования конфликта страны с Таджикистаном. По его словам, решить проблему можно только мирным путём, передаёт ТАСС.

Казкабаев заявил , что необходимо остановить дальнейшую эскалацию конфликта и решать вопрос конструктивным диалогом. Глава ведомства подчеркнул необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня и отводе войск.

Стоит заметить, что военные Таджикистана уже начали отвод техники от границы с Киргизией. Эти действия следуют из договорённостей, достигнутых совместно с киргизской стороной.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана вспыхнул 28 апреля. На следующий день он перерос в вооружённое столкновение между пограничниками двух стран, которое продолжалось шесть часов. Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля.

По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали. В стране объявлен траур 1 и 2 мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Москва приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня.