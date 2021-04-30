Таджикистан отводит военных от границы с Киргизией

https://static.news.ru/photo/e406f46e-aa79-11eb-9fd4-96000091f725_660.jpg Фото: Эламан Карымшаков/РИА Новости

Военные Таджикистана начали отвод техники от таджикского-киргизской границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

Военные Таджикистана начинают отводить технику, находившуюся на таджикско-киргизской границе, — рассказал источник.

Он заявил, что это действия следуют из договорённостей, достигнутых совместно с киргизской стороной.

Ранее киргизские СМИ сообщили со ссылкой на председателя госкомитета национальной безопасности, что Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе.

Конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана вспыхнул 28 апреля. На следующий день он перерос в вооружённое столкновение между пограничниками двух стран, которое продолжалось шесть часов. Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля.

По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали. В стране объявлен траур 1 и 2 мая. Во всех регионах Киргизии, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за границей приспустят государственные флаги, учреждениям культуры и телекомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и программы. Таджикистан потерял в конфликте троих граждан.

1 мая президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили вооружённый конфликт на границе двух стран. Стороны рассмотрели выполнение договорённостей по нормализации ситуации в приграничных районах и отвод военных от границы в места постоянной дислокации.