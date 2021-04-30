Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе

https://static.news.ru/photo/74399db8-aa5f-11eb-ad92-96000091f725_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Главы Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в телефонном разговоре обсудили вооружённый конфликт на границе двух стран. Стороны рассмотрели выполнение договорённостей по нормализации ситуации в приграничных районах и отвод военных от границы в места постоянной дислокации. Об этом говорится в пресс-службе таджикского лидера.

В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации, — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили работу совместных рабочих групп и межправительственной комиссии с представителями двух стран по вопросам делимитации и демаркации.

Ранее в Министерстве здравоохранения и социального развития Киргизии заявили что число граждан страны, погибших в ходе военного конфликта, возросло до 33. Всего пострадали около 160 киргизстанцев. 1 и 2 мая в стране объявлены днём траура. Во всех регионах страны приспущены государственные флаги, на телевидении будут отменены развлекательные программы.

Конфликт вспыхнул на баткенском участке 28 апреля, когда представители Таджикистана попытались установить на столбах линий электропередач камеры видеонаблюдения. Оппоненты из Киргизии попытались спилить эти сооружения. Всё закончилось закидыванием друг друга камнями. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, в него включились пограничники с обеих сторон. Таджикистан потерял троих своих граждан. Россиян среди погибших нет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Он добавил, что российские власти приветствуют договорённость о прекращении огня после инцидента и надеются на её долгосрочность.