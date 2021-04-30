Россия готова урегулировать конфликт Киргизии и Таджикистана

Россия готова содействовать урегулированию ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Москва приветствует достигнутые договорённости о прекращении огня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.
Мы поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании совместной рабочей группы. В её задачи будет входить и информационная работа с населением, и мониторинг обстановки в этой зоне. Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами, — рассказала дипломат.
В Москве положительно оценили призыв властей двух стран к проживающим в России диаспорам не поддаваться на провокационные действия. Захарова подчеркнула, что это говорит о зрелости подходов высочайшего уровня, когда власть призывает людей не поддаваться на эмоции и провокации.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин готов выступить в качестве посредника в разрешении конфликта между Киргизией и Таджикистаном. По его словам, в Кремле приветствуют договорённость властей республик о прекращении огня после инцидента на границе и надеются на её долгосрочность.
Конфликт между местными жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооружённое столкновении военных двух стран 29 апреля. Столкновения между таджикскими и киргизскими пограничниками продолжались около шести часов. Вечером стороны договорились о прекращении огня, затем перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было достигнуто к вечеру 30 апреля.
1 мая Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле транспорта. В Госкомитете национальной безопасности Таджикистана опровергли информацию об обстреле сёл на территории Ляйлекского района Баткенской области.