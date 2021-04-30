Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле транспорта

https://static.news.ru/photo/11e28022-aa72-11eb-858b-96000091f725_660.jpg Фото: Эламан Карымшаков/РИА Новости

Таджикистан стягивает военных и тяжёлую технику на границу с Киргизией, а также периодически обстреливает проезжающие автомобили. Об этом заявили в пресс-центре киргизской государственной пограничной службы журналистам РИА Новости.

В нарушение двусторонних договорённостей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжёлой военной техники к линии границы с Кыргызстаном, — говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы, обстрел автомобилей происходит в районе населённого пункта Кок-Таш Баткенского района Баткенской области. В Госкомитете национальной безопасности Таджикистана опровергли информацию об обстреле сёл на территории Ляйлекского района Баткенской области. По словам источника в госкомитете, в этом районе ведётся патрулирование, чтобы не допустить нарушения достигнутых ранее договорённостей.

Позже начальник информационно-аналитического отдела пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии Мирзамир Сыдыков заявил, что ситуация на границе Киргизии и Таджикистана находится под контролем.

1 мая президенты Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт на границе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор, в нём они рассмотрели выполнение договорённостей по нормализации ситуации в приграничных районах, а также отвод военных от границы в места постоянной дислокации.

Конфликт вспыхнул 28 апреля на баткенском участке, когда представители Таджикистана пытались установить на столбах линий электропередач камеры видеонаблюдения. На следующий день в него включились пограничники с обеих сторон. Киргизская сторона сообщила о 33 погибших, таджикская — о трёх. Россиян среди погибших нет.