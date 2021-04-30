В МВД Киргизии рассказали, с чего начался конфликт с Таджикистаном

https://static.news.ru/photo/47d5a3ac-aa96-11eb-b94c-96000091f725_660.jpg Фото: mfa.gov.kg

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что конфликт с Таджикистаном на границе произошёл после установки таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

28 апреля 2021 года в районе пункта Головного водозаборного сооружения в селе Кок-Таш <...> произошёл конфликт между местными жителями Таджикистана и Кыргызстана, который постепенно перерос в вооруженное столкновение между военнослужащими обеих стран, — говорится в сообщении.

В Киргизском МВД заявили, что уже на следующий день, 29 апреля, в район водозабора прибыли местные жители со стороны Киргизии. Они потребовали демонтировать камеры, однако местные жители из Таджикистана отказались и «начали обстреливать из нескольких охотничьих ружей».

Стороны договорились о прекращении огня вечером того же дня. Позже перестрелки произошли вновь. Очередное перемирие было заключено 30 апреля.

По последним данным, число погибших в конфликте жителей Киргизии достигло 33 человек, свыше 160 пострадали. В стране объявлен траур 1 и 2 мая.

Ранее глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев назвал условие для урегулирования конфликта страны с Таджикистаном. По его словам, решить проблему можно только мирным путём.