Путин получил приглашение на переговоры по климату в Глазго

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Российского президента Владимира Путина пригласили на международные переговоры по климату. Саммит пройдёт на территории Глазго, Шотландия. Об этом во вторник, 1 июня, рассказал специальный представитель по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Его слова приводит РИА Новости.

Переговоры по климату пройдут в Глазго с 1 по 12 ноября. Путин лично примет решение об участии в саммите, подчеркнул Эдельгериев. Он отметил, что на конференции от Москвы будут присутствовать «как минимум» вице-премьер вместе с представителями министерского уровня.

В Глазго пройдёт финальная стадия согласования Парижского соглашения, которое в декабре 2015 года подписали более 190 стран. Документ определяет мировой план по сдерживанию глобального потепления, — добавил специальный представитель по вопросам изменения климата.

Ранее издание The American Spectator написало, что американский президент Джо Байден уступит на встрече в Женеве своему российскому коллеге Владимиру Путину по целому ряду вопросов. В частности, речь идёт о строительстве газопровода «Северный поток — 2», военном конфликте на востоке Украины и не только.

По мнению американских журналистов, в отношениях между Москвой и Вашингтоном всё же есть предсказуемость и стабильность. Укрепление этих позиций и должна вызвать встреча в Женеве. Издание напомнило, что отношения РФ и США не обострились даже после того, как Байден назвал Путина «убийцей».