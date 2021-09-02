Путин ответил на вопрос о поездке на саммит АТЭС в Бруней

Президент России Владимир Путин не стал загадывать, поедет ли он на саммит АТЭС в Бруней в ноябре 2024 года. В ответ на вопрос, заданный ему на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), он пояснил, что до этого надо дожить.

Посмотрим, до 2024 года дожить надо, видите, пандемии трясут нас с разных сторон. Надо работать, не думать о таких крупных международных событиях, которые должны произойти ещё там, — заявил глава государства.

При этом модератор пленарного заседания Сергей Брилёв напомнил, что саммит в Брунее должен состояться уже после президентских выборов в России. Путин ответил, что понимает это, потому и говорит, что «надо дожить до этого спокойно».

Этим летом Путин принял участие в онлайн-встрече лидеров форума АТЭС. Тогда он заявил, что Роcсия с успехом преодолела экономические последствия пандемии коронавируса и готова поделиться своими антикризисными наработкaми.