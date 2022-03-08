Путин обсудил с премьер-министром Израиля российско-украинские переговоры

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннеттом. Политики обсудили третий раунд российско-украинских переговоров, сообщает официальный сайт Кремля. Отмечается, что стороны продолжат вести диалог по данной проблематике.

Обсуждались различные аспекты ситуации, складывающейся в связи с ведущейся Россией специальной военной операцией по защите Донбасса. Владимир Путин поделился оценками состоявшегося 7 марта в Белоруссии третьего раунда переговоров российской делегации с представителями украинских властей, — указано на сайте.

Глава российской делегации в переговорном процессе с Украиной Владимир Мединский заявил, что ожидания от последних переговоров не оправдались. Мединский отметил, что Россия поставила «вопрос ребром» об открытии гуманитарных коридоров, а украинские представители забрали все привезённые российской стороной документы.

Помощник российского президента отметил, что «говорить о чём-то позитивном пока рано». Тем не менее он выразил надежду на то, что в следующем раунде стороны смогут сделать «существенный шаг вперёд».