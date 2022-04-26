Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам официального представителям Кремля Дмитрия Пескова, в числе обсуждавшихся главами государств вопросов была ситуация на Украине, сообщает РИА Новости.
Я могу сказать, что он (разговор — NEWS.ru) уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина, — сказал пресс-секретарь президента России.
Подробностей беседы Путина и Эрдогана Песков не раскрыл. Он заявил, что более развёрнутое сообщение по этому поводу Кремль даст позднее.