Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам официального представителям Кремля Дмитрия Пескова, в числе обсуждавшихся главами государств вопросов была ситуация на Украине, сообщает РИА Новости.

Я могу сказать, что он (разговор — NEWS.ru) уже состоялся, и могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина, — сказал пресс-секретарь президента России.

Подробностей беседы Путина и Эрдогана Песков не раскрыл. Он заявил, что более развёрнутое сообщение по этому поводу Кремль даст позднее.