Путин обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения России и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы, — говорится в сообщении.

Эрдоган также поздравил Путина с днём рождения.

Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Прошедшая очная встреча двух лидеров длилась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме и стала первой за последние полтора года.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на переговорах речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. Президенты обсудили рост товарооборота между государствами, восстановление туристического потока, сотрудничество в космосе, а также военно-техническое сотрудничество (ВТС), включая поставки С-400. Особое внимание было обращено на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Также главы государств обменялись мнениями по темам Афганистана, Сирии и Ливии.