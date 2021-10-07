Путин обсудил с Эрдоганом двусторонние отношения России и Турции
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:38, 07 октября 2021
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Об этом сообщает агентство Anadolu.
В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы, — говорится в сообщении.
Эрдоган также поздравил Путина с днём рождения.
Ранее Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. Прошедшая очная встреча двух лидеров длилась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме и стала первой за последние полтора года.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на переговорах речь в первую очередь шла о двусторонних отношениях. Президенты обсудили рост товарооборота между государствами, восстановление туристического потока, сотрудничество в космосе, а также военно-техническое сотрудничество (ВТС), включая поставки С-400. Особое внимание было обращено на взаимные ограничения, которые сохраняются в экономике. Также главы государств обменялись мнениями по темам Афганистана, Сирии и Ливии.