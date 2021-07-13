Путин назвал повод для написания статьи об Украине

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что думал о написании статьи об Украине несколько месяцев.

Название этого материала «статья» — это условное название, потому что это всё-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что о проблемах, которые он озвучил в статье, люди, как правило, не задумываются. Именно поэтому у него и появилась идея такого материала.

Ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живём, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи, — рассказал Путин.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин написал статью об Украине в духе уважения к украинскому народу, но с сожалением, поскольку страна отдана на откуп Западу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, элементы внешнего управления всем хорошо известны.