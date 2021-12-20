Путин выразил соболезнования президенту Филиппин из-за последствий тайфуна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте в связи с последствиями тайфуна Rai, недавно обрушившегося на островное государство. Из-за разгула стихии погибли как минимум 206 человек, десятки пропали без вести.

Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших, — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Тайфун Rai обрушился на Филиппины 16 декабря — в самом конце сезона тайфунов. В результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 206 человек, больше 50 пропало без вести. Эпицентром тайфуна стал курортный остров Сиаргао, где порывы ветра достигали 200 километров в час.

Руководство Филиппин успело эвакуировать более 300 тысяч жителей, но многие филиппинцы отказались покидать свои дома. В зоне бедствия все ещё продолжаются поисково-спасательные работы.

Дутерте признал, что природное бедствие нанесло сокрушительный удар по стране. Филиппинам был нанесён ущерб в сотни миллионов долларов. Правительство страны выделит около $40 млн на ликвидацию последствий от тайфуна.