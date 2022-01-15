Путин на следующей неделе проведёт встречу с президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси. О переговорах двух лидеров, а также о планах президента РФ на предстоящей неделе провести заседание Совета безопасности сообщает телеканал «Россия 1».

Кроме того, в планах главы государства много личных встреч. Он проведёт и ещё несколько международных переговоров.

До этого Москва и Тегеран подписали протокол, позволяющий упростить условия поездок отдельных категорий граждан России и Ирана. Прежде всего речь шла о предпринимателях, которым обещали получение виз в облегчённом порядке.Потом из-за пандемии коронавируса российские власти объявили о приостановке выдачи виз гражданам Исламской Республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин регулярно получает доклады о том, как продвигаются переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности.. Официальный представитель Кремля отметил, что ситуация по их итогам «в целом ясна».

Он до этого заявил о разногласиях по принципиальным вопросам на консультациях, прошедших в Женеве и Брюсселе. Песков добавил, что стоит ещё дождаться письменных формулировок от НАТО по итогам консультаций.