Путин и Пашинян обсудили разблокирование транспортных артерий

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Никол Пашинян

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили разблокирование транспортных артерий и урегулирование кризиса в регионе. Об этом российский лидер сообщил на встрече с армянским премьером после саммита ОДКБ, который в среду, 23 ноября, проходил в Ереване, сообщается на официальном сайте Кремля.

Мы с вами, прямо когда встретились, еще в машине ехали, обсуждали вопросы регионального характера, в том числе вопросы урегулирования в регионе, говорили о разблокировании транспортных артерий, — сказал президент России.

Владимир Путин также заявил о союзнических отношениях между Арменией и Россией, добавив, что они имеют «древние глубокие корни». Что касается сегодняшнего дня, то товарооборот между двумя странами за девять месяцев текущего года вырос на 67%. Это связано с особенностями сегодняшнего дня, отметил российский президент, но станет хорошим вкладом в копилку и на будущее.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения останется в составе ОДКБ. Он отметил, что страна не покинет организацию несмотря на то, что «не все удалось согласовать». Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему «востребована и необходима».